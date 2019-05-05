Яка Бийол: ЦСКА хотел бы выиграть и испортить праздник «Зениту» - Советский спорт
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05 мая 2019 19:31ФутболСметанникова Дарья

Яка Бийол: ЦСКА хотел бы выиграть и испортить праздник «Зениту»

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в домашнем матче 27-го тура российской премьер-лиги.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, забивший один мяч в ворота «Динамо», подвел итог матча.

«Мы потеряли два очень важных очка в битве за Лигу чемпионов. Есть ли у нас еще шансы? Конечно. У «Краснодара» сегодня тяжелый матч, а мы должны побеждать в оставшихся трех.

Конечно, хотели бы испортить праздник «Зениту» и выиграть. Они слишком счастливы, чтобы быть озабоченным одним матчем. Они будут играть на 100% против нас, но и мы тоже подойдем готовыми», - приводит слова Бийола Sport24.ru.

После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции.

В следующем туре армейцы 12 мая в гостях сыграют с «Зенитом», а «Динамо» 10 мая примет дома «Ростов».

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