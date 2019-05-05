«Монако» проиграл «Сент-Этьену». Головин провел на поле весь матч - Советский спорт
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05 мая 2019 20:02ФутболСметанникова Дарья

«Монако» проиграл «Сент-Этьену». Головин провел на поле весь матч

В чемпионате Франции продолжается 35-й тур.

«Монако» на своем поле принимал «Сент-Этьен». Матч закончился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе «Монако» отличились Желсон Мартинш (18-я минута) и Винисиус (92). У гостей отметились Фоде Балло Туре (автогол), Реми Кабелла (71) и Эрнод Нордин (80).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

«Сент-Этьен» благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 62 очка. «Монако» с 33 очками идет на 17-й позиции.

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