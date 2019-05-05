«Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром

«Арсенал» на своем поле принимал «Брайтон». Матч закончился ничей – 1:1.
В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (9-я минута). У гостей единственный мяч забил Гленн Маррей (61).
«Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 67 очков. «Брайтон» с 36 баллами идет на 17-й позиции.
В заключительном туре АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Бернли», а «Брайтон» примет «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 12 мая в 17:00 мск.
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