«Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром - Советский спорт
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05 мая 2019 20:31ФутболСметанникова Дарья

«Арсенал» и «Брайтон» разошлись миром

В чемпионате Англии продолжается 37-й тур.

«Арсенал» на своем поле принимал «Брайтон». Матч закончился ничей – 1:1.

В составе лондонцев отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (9-я минута). У гостей единственный мяч забил Гленн Маррей (61).

«Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 67 очков. «Брайтон» с 36 баллами идет на 17-й позиции.

В заключительном туре АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Бернли», а «Брайтон» примет «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 12 мая в 17:00 мск.

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