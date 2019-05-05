Алексей Миллер: Работа Семака – это пособие того, как сделать команду чемпионами за 340 дней «Зенит» за три тура до конца обеспечил себе победу в чемпионате России.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в нынешнем сезоне.

«Работа Семака — это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней», - приводит слова Миллера пресс-служба клуба.

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

43-летний специалист впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом России. Как футболист Семак выиграл пять чемпионатов страны - по два раза с «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, сезон-2011/12) и один раз с ЦСКА (2003).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.