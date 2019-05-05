Валерий Карпин: Еременко превосходит 90% игроков РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в домашнем матче 27-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру Романа Еременко, а также рассказал о состоянии здоровья Рагнара Сигурдссона, Михи Мевли и Арсения Логашова.

«Еременко превосходит 90% игроков РПЛ. Многим бы хотелось подняться до его уровня. У Сигурдссона травма. Будем надеяться, что к «Динамо» все будет в порядке. Логашов и Мевля, может, восстановятся к игре следующего тура», - цитирует Карпина пресс-служба клуба.

После 27 туров РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.

В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».