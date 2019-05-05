«Спортинг» забил восемь мячей в ворота «Белененсеша» - Советский спорт
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05 мая 2019 21:53ФутболСметанникова Дарья

«Спортинг» забил восемь мячей в ворота «Белененсеша»

В чемпионате Португалии в Оэйраше состоялся матч 32-го тура.

«Белененсеш» на своем поле принимал «Спортинг». Матч закончился крупной победой гостей со счетом 8:1.

В составе «Спортинга» хет-трик оформил Бруну Фернандеш, еще по мячу забили Рафаэл, Луис Филлипе, Неманья Гудель, Бас Дост и Идрисса Думбия.

После 32 туров чемпионата Португалии «Спортинг» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 73 очка. «Белененсеш» с 40 очками идет на девятой позиции.

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