Максим Глушенков: В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак» - Советский спорт
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05 мая 2019 22:10ФутболСметанникова Дарья

Максим Глушенков: В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»

После 27 туров российской премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал победу над «Уралом» (1:0), а также рассказал о своих эмоциях от перехода в московскую команду.

«Я не жалею, что перешел в «Спартак» так рано. Наоборот это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич (Кононов) стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.

Тяжело нам было после ничьей с «Рубином». За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть «Урал». Это была очень важная игра, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. 5-е место, конечно, не наше. Наше место — минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы — «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое «Спартак»!», - цитирует Глушенкова Sport24.ru.

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