«Ростов» начал продажу шапок-элдорок (видео)

«Ростов» в своем твиттере анонсировал продажу шапок, в которой нападающий команды Элдор Шомуродов забил мяч на 89-й минуте в ворота «Краснодара».
«В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.
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