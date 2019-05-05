«Ростов» начал продажу шапок-элдорок (видео) - Советский спорт
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05 мая 2019 23:18ФутболСметанникова Дарья

«Ростов» начал продажу шапок-элдорок (видео)

«Ростов» в рамках 27-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Ростов» в своем твиттере анонсировал продажу шапок, в которой нападающий команды Элдор Шомуродов забил мяч на 89-й минуте в ворота «Краснодара».

«В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты!» — говорится в сообщении клуба.

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