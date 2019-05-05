«Лион» и «Лилль» не смогли выявить победителя - Советский спорт
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05 мая 2019 23:56ФутболСметанникова Дарья

«Лион» и «Лилль» не смогли выявить победителя

В чемпионате Франции завершился 35-й тур.

«Лион» на своем поле принимал «Лилль». Матч закончился вничью – 2:2.

В составе хозяев отличились Мартин Террьер (11-я минута) и Лео Дюбуа (74). У гостей мячи забили Лоик Реми (50) и Бубака Сумар (68).

«Лион» поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. «Лилль» идет на второй позиции с 69 очками.

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