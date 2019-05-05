«Лион» и «Лилль» не смогли выявить победителя

«Лион» на своем поле принимал «Лилль». Матч закончился вничью – 2:2.
В составе хозяев отличились Мартин Террьер (11-я минута) и Лео Дюбуа (74). У гостей мячи забили Лоик Реми (50) и Бубака Сумар (68).
«Лион» поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. «Лилль» идет на второй позиции с 69 очками.
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