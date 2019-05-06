Александр Бубнов: Результативная боевая ничья — закономерный исход матча ЦСКА – «Динамо» - Советский спорт
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06 мая 2019 09:19ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: Результативная боевая ничья — закономерный исход матча ЦСКА – «Динамо»

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в домашнем матче 27-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итог матча.

«Результативная боевая ничья — закономерный исход противостояния. И те, и другие играли на победу: ЦСКА продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, «Динамо» пытается избежать «стыков». Поэтому ничья, по большому счету, никого не устраивала, разве что нейтральных болельщиков, которым хотелось зрелища. Однако каждая из команд смогла в равной степени использовать слабые стороны соперника.

ЦСКА хорошо действовал на «стандартах», Бийол действовал на непривычной позиции второго форварда — он забил. Отличился и вышедший на замену Нисимура, который не так часто получает шанс проявить себя. В свою очередь, «Динамо» здорово ловило армейцев на контратаках. В первом случае гол Кардозу состоялся после индивидуальной ошибки Набабкина, во втором — позволили сделать острый навес и упустили Панченко. Во втором тайме у «Динамо» было еще немало перспективных быстрых подходов — не хватило мастерства, чтобы их реализовать. Вообще оборона ЦСКА слишком много ошибалась и уже не в первый раз», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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