Сергей Кирьяков: У «Арсенала» есть отличный шанс переписать историю За три тура до конца чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице.

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России, а также перспективы «Арсенала».

«Зенит» был стабилен по ходу всего сезона. Они смазали лишь концовку прошлого календарного года, чем позволили интриге в чемпионате пожить подольше. Однако после перерыва подопечные Сергея Семака подтвердили свой высокий уровень и показали, что не планируют никому отдавать первую строчку.

«Арсенал» набрал очень хороший ход. У туляков действительно сильная атакующая группа игроков: Джорджевич, Мирзов, Кангва, Бакаев. Уверен, что команда сделает все, чтобы побороться за пятое место. Сейчас у них есть отличный шанс переписать историю и впервые попасть в еврокубки», - приводят слова Кирьякова «Известия».

Тульская команда отстает от «Спартака», идущего на пятом месте, на одно очко.