Сергей Кирьяков: У «Арсенала» есть отличный шанс переписать историю

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России, а также перспективы «Арсенала».
«Зенит» был стабилен по ходу всего сезона. Они смазали лишь концовку прошлого календарного года, чем позволили интриге в чемпионате пожить подольше. Однако после перерыва подопечные Сергея Семака подтвердили свой высокий уровень и показали, что не планируют никому отдавать первую строчку.
«Арсенал» набрал очень хороший ход. У туляков действительно сильная атакующая группа игроков: Джорджевич, Мирзов, Кангва, Бакаев. Уверен, что команда сделает все, чтобы побороться за пятое место. Сейчас у них есть отличный шанс переписать историю и впервые попасть в еврокубки», - приводят слова Кирьякова «Известия».
Тульская команда отстает от «Спартака», идущего на пятом месте, на одно очко.
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