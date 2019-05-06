Александр Бубнов: Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться «Краснодару»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итог матча в Ростове-на-Дону.
«Ничейный результат в целом по игре. До перерыва ближе к успеху был «Краснодар», в конце матча — уже «Ростов». Получился обоюдоострый матч с обилием борьбы.
Теперь «Ростову» в плане попадания в Лигу Европы остается рассчитывать только на победу в Кубке России. В споре же за второе место ничего кардинально не изменилось. «Локомотив» проиграл, ЦСКА и «Краснодар» приблизились только на одно очко, все продолжают борьбу. Лучшую игру из претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов на данный момент демонстрирует «Краснодар», но турнирное положение «Локомотива» по-прежнему выгоднее. Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться подопечным Мусаева», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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