Александр Бубнов: Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться «Краснодару» - Советский спорт
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06 мая 2019 10:15ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться «Краснодару»

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итог матча в Ростове-на-Дону.

«Ничейный результат в целом по игре. До перерыва ближе к успеху был «Краснодар», в конце матча — уже «Ростов». Получился обоюдоострый матч с обилием борьбы.

Теперь «Ростову» в плане попадания в Лигу Европы остается рассчитывать только на победу в Кубке России. В споре же за второе место ничего кардинально не изменилось. «Локомотив» проиграл, ЦСКА и «Краснодар» приблизились только на одно очко, все продолжают борьбу. Лучшую игру из претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов на данный момент демонстрирует «Краснодар», но турнирное положение «Локомотива» по-прежнему выгоднее. Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться подопечным Мусаева», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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