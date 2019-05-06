Анчелотти сомневается в верности назначенного пенальти в игре с «Кальяри»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сомневается в верности назначенного пенальти в ворота «Кальяри», который был реализован на восьмой добавленной минуте.
«Очень трудно оценить этот эпизод. Мы пересмотрели его тысячу раз, но все равно трудно. Есть сомнения. Он точно не был назначен, чтобы помочь «Наполи». Но есть эпизоды, которые тяжело интерпретировать», - цитирует Анчелотти «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
«Наполи» продолжает занимать второе место в турнирной таблице серии А, имея в активе 73 очка. «Кальяри» идет на 12-й позиции с 40 очками.
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