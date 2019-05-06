Вице-президент «Ахмата» подтвердил интерес к игроку «Лехии» Михалаку - Советский спорт
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06 мая 2019 11:16ФутболСметанникова Дарья

Вице-президент «Ахмата» подтвердил интерес к игроку «Лехии» Михалаку

По информации СМИ, «Ахмат» договорился с гданьской «Лехией» о переходе полузащитника Конрада Михалака.

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес к 21-летнему поляку.

«Переход Михалака? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже. Мы интересуемся разными игроками. Наш интерес ограничивается не только поляком. Но пока больше сказать не могу», - цитирует Айдамирова Sport24.ru.

В нынешнем сезоне Михалак провел за «Лехию» 25 матчей, в которых забил один мяч.

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