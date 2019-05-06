Павел Погребняк: Только самые приятные слова адресую «Зениту» Нападающий «Урала» Павел Погребняк поздравил бывший клуб «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Во-первых, хотел бы поздравить «Зенит» с заслуженным очередным чемпионским титулом. Пятый? Нет, шестой, точно ведь звезда уже есть! Теперь идем за второй звездой. Я очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за «Зенит», но все равно слежу и очень рад. Хочу поздравить руководство «Зенита», тренерский штаб, Сергея Богдановича Семака и пацанов, в том числе тех, с кем я раньше играл — Анюкова, Тимощука, всех. Только самые приятные слова адресую «Зениту».

«Зенит» — это команда такого уровня, для которой программа-минимум — это выход из группы в Лиге чемпионов. Клуб приложит все спортивные и финансовые усилия для достижения цели. Хотел бы поздравить Александра Дюкова, Александра Медведева и Сергея Фурсенко за их вклад в это чемпионство и развитие «Зенита», - цитирует Погребняка «Спорт уик-энд».

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.