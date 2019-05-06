Мората по ошибке поздравил Кэхилла с завершением карьеры

Нападающий «Челси» Альваро Мората, арендованный «Атлетико», поздравил капитана английского клуба Гари Кэхилла с завершением карьеры. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Мората неправильно понял сообщение своего одноклубника, решив, что тот покидает спорт навсегда.
«Поздравляю с большой карьерой. Мне было приятно играть рядом с тобой», - написал Мората в своем твиттере.
Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил Морате, что он ошибся.
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