Мората по ошибке поздравил Кэхилла с завершением карьеры - Советский спорт
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06 мая 2019 11:40ФутболСметанникова Дарья

Мората по ошибке поздравил Кэхилла с завершением карьеры

Капитан английского клуба сообщил о том, что покидает «Челси».

Нападающий «Челси» Альваро Мората, арендованный «Атлетико», поздравил капитана английского клуба Гари Кэхилла с завершением карьеры. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мората неправильно понял сообщение своего одноклубника, решив, что тот покидает спорт навсегда.

«Поздравляю с большой карьерой. Мне было приятно играть рядом с тобой», - написал Мората в своем твиттере.

Защитник «Челси» Маркос Алонсо сообщил Морате, что он ошибся.

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