Никола Влашич: Я не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона» Влашич выступает в ЦСКА с лета 2018 года на правах аренды из «Эвертона».

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от чемпионата России и игры московской команды, а также рассказал о своих планах после окончания аренды.

«Я рад, что действительно преуспевал в каждом матче. Но всегда хочется лучше. На групповом этапе Лиги чемпионов мы два раза мы победили «Реал», но по итогам даже не попали в Лигу Европы. Конечно, было бы лучше, чтобы мы остались в Европе. Сократилось количество матчей, из-за этого ЦСКА потерял соревновательный ритм. Больше всего мне жаль, что мы не продолжили в Европе. С остальным я более-менее доволен.

Скажу открыто, что мне проще играть в Лиге чемпионов, чем в некоторых матчах российской премьер-лиги. Соперники ЦСКА по чемпионату России закрываются, приходится проходить десять игроков перед штрафной.

Мне нравится в ЦСКА. Гончаренко прекрасный тренер, у нас хорошая команда, которая идет только вперед. Я не против остаться здесь, но меня волнует позиция «Эвертона». Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, им будет все равно, чего я хочу.

Если мы займем в чемпионате третье место, у нас будет возможность претендовать на Лигу чемпионов через квалификацию. Если же мы займем второе место, то попадем в турнир. У нас еще есть шансы. Лига чемпионов позволит клубу заработать большие деньги, поэтому посмотрим», - приводит слова Влашича Sportske Novosti.

В нынешнем сезоне 21-летний хорват провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.