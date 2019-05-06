«Фратрия» выразила доверие главе фан-клуба «Спартака» Коршунову

«Фратрия» на официальном сайте объявила, что совет принял решение выразить доверие главе фан-клубу «Спартака» Валентину Коршунову.
«В связи с заявлением, опубликованном на сайте fratria.ru 26 апреля, в минувшие выходные был собран совет «Фратрии», на котором Валентину Коршунову единогласно было выражено наше доверие. Более того, также единогласно за необеспечение билетами на Северную трибуну на дерби с ЦСКА многих объединений болельщиков «Спартака», принято решение о сложении полномочий директора «Фратрии» Александра Конева», - говорится в сообщении.
Напомним, что в апреле «Фратрия» сложила с Коршунова полномочия главы фан-клуба за отказ в предоставлении билетов на Северную трибуну на дерби с ЦСКА многим объединениям болельщиков «Спартака».
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