Александр Кокорин: Жду медаль от «Зенита»? Не в медали же дело (видео)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал новости о чемпионстве своей команды в текущем сезоне.
«Как узнал о чемпионстве? Кто-то из сторонних сказал. Жду медаль? Не в медали же дело. Главное, что выиграли, долгожданная победа. Последний матч не смотрел. Почему? «Матч ТВ» (Матч не транслировался на общедоступном канале)», - цитирует Кокорина Sport24.ru.
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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