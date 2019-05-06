Максименко, Еременко и Соболев попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ - Советский спорт
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06 мая 2019 13:05ФутболСметанникова Дарья

Максименко, Еременко и Соболев попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

Компания InStat представила символическую сборную 27-го тура РПЛ.

В команду тура попали три игрока тульского «Арсенала»: два – в основной команде, один – в запасе. В символическую сборную также включены вратарь «Спартака» Александр Максименко, полузащитник «Ростова» Роман Еременко и нападающий «Енисея» Александр Соболев.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»), Гиа Григалава («Арсенал»).

Полузащитники: Себастьян Дриусси («Зенит»), Дмитрий Торбинский («Енисей»), Роман Еременко («Ростов»), Артем Тимофеев («Крылья Советов»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»).

Нападающие: Яка Бийол (ЦСКА), Александр Соболев («Енисей»).

Запасные: Антон Шунин («Динамо»), Георгий Джикия («Спартак»), Бабакар Сарр («Енисей»), Фегор Огуде («Енисей»), Иван Обляков (ЦСКА), Лука Джорджевич («Арсенал»).

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