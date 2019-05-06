Икер Касильяс: Я со счастливым сердцем, а вы? - Советский спорт
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06 мая 2019 13:08ФутболСметанникова Дарья

Икер Касильяс: Я со счастливым сердцем, а вы?

37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой. Позже он перенес операцию.

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своем твиттере сообщил о состоянии после операции. Испанский футболист может завершить карьеру после перенесенного сердечного приступа.

«Доброе утро! Я со счастливым сердцем, а вы? Продолжаем улучшение!», - написал Касильяс.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В его составе он стал чемпионом Португалии в 2015 году. В нынешнем сезоне на счету голкипера 41 сыгранный матч.

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