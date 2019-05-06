Немец Брых рассудит ответный матч Лиги чемпионов «Аякс» - «Тоттенхэм» - Советский спорт
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06 мая 2019 13:26ФутболСметанникова Дарья

Немец Брых рассудит ответный матч Лиги чемпионов «Аякс» - «Тоттенхэм»

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в гостях со счетом 1:0.

УЕФА назначила немецкую бригаду арбитров на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом», который состоится 8 мая в Амстердаме.

Главным арбитров назначен Феликс Брых. Ассистенты рефери — Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертый арбитр — Дениз Айтекин. Видеопомощник — Бастиан Данкерт. Ассистент видеопомощника рефери — Марко Фритц (все — Германия).

Матч «Аякс» - «Тоттенхэм» состоится 8 мая в 22:00 по московскому времени.

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