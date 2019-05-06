Немец Брых рассудит ответный матч Лиги чемпионов «Аякс» - «Тоттенхэм»

УЕФА назначила немецкую бригаду арбитров на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом», который состоится 8 мая в Амстердаме.
Главным арбитров назначен Феликс Брых. Ассистенты рефери — Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертый арбитр — Дениз Айтекин. Видеопомощник — Бастиан Данкерт. Ассистент видеопомощника рефери — Марко Фритц (все — Германия).
Матч «Аякс» - «Тоттенхэм» состоится 8 мая в 22:00 по московскому времени.
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