Моуринью считает Жоржиньо лучшим полузащитником Европы

По мнению португальского специалиста, полузащитник «Челси» Жоржиньо – лучший в Европе на своей позиции.
«Для меня Жоржиньо – лучший полузащитник в Европе. Он потрясающе контролирует игру, отбирает мяч и справляется с давлением со стороны соперника», - цитирует Моуринью beIN Sport.
В нынешнем сезоне 27-летний итальянец провел 50 матчей за «Челси» по всех турнирах, забив два мяча.
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