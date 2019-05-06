Моуринью считает Жоржиньо лучшим полузащитником Европы - Советский спорт
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06 мая 2019 13:36ФутболСметанникова Дарья

Моуринью считает Жоржиньо лучшим полузащитником Европы

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе.

По мнению португальского специалиста, полузащитник «Челси» Жоржиньо – лучший в Европе на своей позиции.

«Для меня Жоржиньо – лучший полузащитник в Европе. Он потрясающе контролирует игру, отбирает мяч и справляется с давлением со стороны соперника», - цитирует Моуринью beIN Sport.

В нынешнем сезоне 27-летний итальянец провел 50 матчей за «Челси» по всех турнирах, забив два мяча.

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