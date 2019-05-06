Каспер Шмейхель назвал трех лучших вратарей в мире Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель поделился мнением насчет лучших голкиперов мира.

По мнению Шмейхеля-младшего вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон является лучшим на своей позиции в английской премьер-лиге.

«Я бы сказал, что Эдерсон вместе с Марк-Андре Тер Штегеном и Яном Облаком являются тремя лучшими голкиперами в мире, причем уже достаточно давно. Таково мое мнение.

Эдерсон играет так смело. Нужна смелость, чтобы играть таким образом, и это также позволяет «Сити» использовать гораздо более высокий прессинг. Они могут по-настоящему прессинговать, потому что знают, что Эдерсон подчистит любой мяч.

Он знает, что даже малейшая ошибка на позициях, на которые он выходит, может дорого стоить его команде, но он все равно играет смело. Думаю, это настоящая вратарская игра, и я уже достаточно давно считаю его лучшим голкипером в лиге», — сообщил Шмейхель Sky Sports.