Влашич – о трагедии в Шереметьево: Глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.
«Я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни какие-либо силы, ни высота, ни глубина, ни что-либо еще во всем творении не смогут отделить нас от любви Бога. Глубокие соболезнования тем, кто потерял своих дорогих и близких в этом страшном происшествии. Покойся с миром», - написал Влашич в своем инстаграме.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погиб 41 пассажир, часть пассажиров рейса госпитализированы.
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