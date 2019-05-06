Влашич – о трагедии в Шереметьево: Глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.

«Я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни какие-либо силы, ни высота, ни глубина, ни что-либо еще во всем творении не смогут отделить нас от любви Бога. Глубокие соболезнования тем, кто потерял своих дорогих и близких в этом страшном происшествии. Покойся с миром», - написал Влашич в своем инстаграме.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погиб 41 пассажир, часть пассажиров рейса госпитализированы.