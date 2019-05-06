«Зенит» хочет вручить медаль семье Сарсании Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания скончался в октябре 2017 года на 50-м году жизни.

Президент «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб может вручить золотую медаль за победу в нынешнем сезоне семье Сарсании.

«Сейчас регламент предусматривает изготовление медалей по заявке клуба. Я хорошо знаю сына Константина Сарсании. Считаю, что все причастные к чемпионству должны получить знак этой победы — медаль. Мне кажется, будет благородно вручить ее семье Сарсании», - приводит слова Медведева «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.