Салах не сыграет против «Барселоны» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сможет помочь команде в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщил главный тренер Юрген Клоппа, которого цитирует Goal.
Напомним, Салах получил травму после столкновения с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой в матче 37-го тура ПАЛ.
Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая в Англии. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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