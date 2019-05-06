Салах не сыграет против «Барселоны» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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06 мая 2019 14:14ФутболСметанникова Дарья

Салах не сыграет против «Барселоны» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов

Первый матч закончился победой «Барселоны» со счетом 3:0.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сможет помочь команде в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщил главный тренер Юрген Клоппа, которого цитирует Goal.

Напомним, Салах получил травму после столкновения с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой в матче 37-го тура ПАЛ.

Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая в Англии. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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