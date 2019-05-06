Фарфан не поможет «Локомотиву» в конце сезона

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива», Фарфан получил травму задней поверхности бедра. На ее восстановление потребуется не менее двух недель.
Таким образом, перуанский футболист пропустил оставшиеся матчи в Кубке России и российской премьер-лиге.
Кроме того, проблемы со здоровьем испытывает Дмитрий Тарасов. Ожидается, что он вернется в строй к ответной игре с «Ростовом» в полуфинале Кубка России.
«Локомотиву» осталось провести три матча в РПЛ: с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Матч в Кубке России с «Ростовом» пройдет 15 мая.
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