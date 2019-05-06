Руководство «Краснодара» дало положительную характеристику Мамаеву - Советский спорт
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06 мая 2019 14:33ФутболСметанникова Дарья

Руководство «Краснодара» дало положительную характеристику Мамаеву

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в трех избиениях.

«Краснодар» выдал Мамаеву положительную характеристику, которую подписал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

«Работает в клубе с 2013 года в должности спортсмен-профессионал, женат, воспитывает двух детей, зарекомендовал себя в целом с положительной стороны. В целом справляется с обязанностями. Подчиняется указаниям гендиректора и тренера. Правила распорядка соблюдает. Трудностей в общении нет. Квалифицированный сотрудник, профессиональный футболист», - цитирует характеристику Sport24.ru.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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