Руководство «Краснодара» дало положительную характеристику Мамаеву

«Краснодар» выдал Мамаеву положительную характеристику, которую подписал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.
«Работает в клубе с 2013 года в должности спортсмен-профессионал, женат, воспитывает двух детей, зарекомендовал себя в целом с положительной стороны. В целом справляется с обязанностями. Подчиняется указаниям гендиректора и тренера. Правила распорядка соблюдает. Трудностей в общении нет. Квалифицированный сотрудник, профессиональный футболист», - цитирует характеристику Sport24.ru.
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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