Черышев выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево - Советский спорт
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06 мая 2019 15:05ФутболСметанникова Дарья

Черышев выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.

«SU 1492 Москва — Мурманск. Скорбим. Царство небесное погибшим», — написал Черышев в сториз инстаграма.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погиб 41 пассажир, часть пассажиров рейса госпитализированы.

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