Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.
«SU 1492 Москва — Мурманск. Скорбим. Царство небесное погибшим», — написал Черышев в сториз инстаграма.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погиб 41 пассажир, часть пассажиров рейса госпитализированы.
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