Сергей Балахнин: Весеннюю часть сезона «Ростов» играет неудовлетворительно

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление команды в весенней части сезона.
«Весеннюю часть сезона «Ростов» играет неудовлетворительно, и мне это не нравится. Стали пропускать больше, забивать меньше. И голы стали не футбольные, а трудовые. Забивают со стандартов, мало что делается с игры. Вижу, что немножко они (ростовчане) сдают.
В осенней части «Ростов» славился своими выпадами. Их контратаки жалили соперника, но в межсезонье пришли футболисты более высокого уровня. Да, они пытаются играть в прежний футбол, но мне кажется, что это не тот футбол, который импонирует (Ивелину) Попову и (Роману) Еременко. Они привыкли действовать с позиции силы, доминировать на поле, а им предложен упрощенный вариант игры – выбежать в контратаку и забить. Больше в принципе «Ростов» ничего не показывает», - цитирует Балахнина «Р-Спорт».
После 27 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.
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