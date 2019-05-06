Юрген Клопп: «Ливерпуль» потерял двух лучших нападающих, но нам нужно забивать голы «Барселоне» «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Перед ответной игрой стало известно, что из-за травм «Ливерпулю» не помогут Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча на «Энфилде». Первая игра в Барселоне завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:0.

«Мы потеряли двух лучших нападающих перед игрой с «Барселоной», где нам нужно постараться забивать голы. Но это футбол, и я верю в своих ребят. Я знаю, что у нас непростая ситуация, но мы попробуем.

Конечно, мы должны забить «Барселоне», но мы должны учитывать и другие аспекты. Нам противостоит отличная команда, будет сложно. Мы должны идти шаг за шагом, не думать о третьем голе раньше, чем о первом. Нужно постараться не нервничать», - цитирует Клоппа Marca.

Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.