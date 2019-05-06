Джефферсон Фарфан: Я вернусь еще сильнее - Советский спорт
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06 мая 2019 15:45ФутболСметанникова Дарья

Джефферсон Фарфан: Я вернусь еще сильнее

Нападающий «Локомотива» пропустит концовку сезона из-за травмы.

Джефферсон Фарфан получил травму задней поверхности бедра в матче 27-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2).

«Сожалею о моей травме. Но я знаю, что вернусь сильнее, чем когда-либо!», - написал Фарфан в своем инстаграме.

Перуанский футболист пропустит оставшиеся матчи в Кубке России и российской премьер-лиге.

«Локомотиву» осталось провести три матча в РПЛ: с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Матч в Кубке России с «Ростовом» пройдет 15 мая.

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Apenado por mi lesión. Pero se que volveré más fuerte que NUNCA!🔥 #el10delacallepronto🎥🍿

Публикация от Jefferson Farfan 🍫 (@jefferson_farfan_oficial)

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