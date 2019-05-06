Джефферсон Фарфан: Я вернусь еще сильнее

Джефферсон Фарфан получил травму задней поверхности бедра в матче 27-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2).
«Сожалею о моей травме. Но я знаю, что вернусь сильнее, чем когда-либо!», - написал Фарфан в своем инстаграме.
Перуанский футболист пропустит оставшиеся матчи в Кубке России и российской премьер-лиге.
«Локомотиву» осталось провести три матча в РПЛ: с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Матч в Кубке России с «Ростовом» пройдет 15 мая.
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