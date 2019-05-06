Источник: «Зенит» хочет приобрести защитника «Ахмата» Мохаммади Левый защитник «Ахмата» может продолжить карьеру в клубе, который стал чемпионом России в текущем сезона.

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, с которым они выступают за сборную Ирана.

Напомним, Мохаммади перешел в «Ахмат» в феврале 2016 года из «Рах Ахана» за 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 25-летний иранец провел 25 матчей за «Ахмат», в которых забил один мяч.