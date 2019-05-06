Источник: «Зенит» хочет приобрести защитника «Ахмата» Мохаммади

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади. Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что одним из факторов перехода может стать дружба Мохаммади с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, с которым они выступают за сборную Ирана.
Напомним, Мохаммади перешел в «Ахмат» в феврале 2016 года из «Рах Ахана» за 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 25-летний иранец провел 25 матчей за «Ахмат», в которых забил один мяч.
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