Агент Мохаммади: «Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти Ранее сообщалось, что футболист может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Шандор Варга, агент защитника «Ахмата» Милада Мохаммади, прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Зенит».

«Пока бы не хотелось это комментировать. Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере.

«Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы», – сказал Варга для Sport24.ru.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 25 матчей и забил один гол. Его контракт в силе до лета 2019 года.