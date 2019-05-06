Агент Мохаммади: «Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти

Шандор Варга, агент защитника «Ахмата» Милада Мохаммади, прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Зенит».
«Пока бы не хотелось это комментировать. Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере.
«Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы», – сказал Варга для Sport24.ru.
В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 25 матчей и забил один гол. Его контракт в силе до лета 2019 года.
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