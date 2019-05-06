«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу - Советский спорт
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06 мая 2019 16:48ФутболГичунцев Артур

«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Жоао Канселу.

Согласно источнику, английский клуб уже вступил в переговоры с игроком сборной Португалии.

Отмечается, что «красные дьяволы» предложили чемпиону Италии 50 млн евро за футболиста, но получили отказ. После этого «МЮ» сообщил «Юве», что готов отправить в Турин защитника Маттео Дармиана, чтобы снизить ценник на Канселу.

В текущем сезоне 24-летний португалец провел 23 матча в серии А, забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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