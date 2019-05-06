«МЮ» готов включить Дармиана в сделку по трансферу Канселу

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.

Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом» После матча 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:2) своими впечатлениями поделились нападающий армейцев Такума Нисимура, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко, полузащитник бело-голубых Артур Юсупов и вратарь гостей Антон Шунин.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Боярский был прав: «Зенит» укажет место «Спартаку». Расклад на заключительные туры РПЛ Хотя чемпион России-2018/19 уже известен, премьер-лига по-прежнему таит в себе немало интриг. Предлагаем расклад на три заключительных тура.

ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую! Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.

За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине» Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета «Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.