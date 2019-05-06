Бышовец хочет видеть в Лиге чемпионов «Краснодар», а не ЦСКА - Советский спорт
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06 мая 2019 17:38ФутболГичунцев Артур

Бышовец хочет видеть в Лиге чемпионов «Краснодар», а не ЦСКА

На данный момент «быки» занимают 3-е место в таблице, опережая столичный клуб на два очка.

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о борьбе отечественных клубов за выступление в Лиге чемпионов.

«Сегодня «Краснодар» выглядит надежнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определенные проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.

«Краснодар» в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола – «Краснодар» перспективнее», – цитирует специалиста «Чемпионат».

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