Бышовец хочет видеть в Лиге чемпионов «Краснодар», а не ЦСКА На данный момент «быки» занимают 3-е место в таблице, опережая столичный клуб на два очка.

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался о борьбе отечественных клубов за выступление в Лиге чемпионов.

«Сегодня «Краснодар» выглядит надежнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определенные проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.

«Краснодар» в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола – «Краснодар» перспективнее», – цитирует специалиста «Чемпионат».