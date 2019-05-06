Кокорин и Мамаев могут оказаться в тюрьме. Прокурор попросила для игроков 1,5 года колонии

Сегодня, 6 мая, в Пресненском районном суде продолжается рассмотрение дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина – Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.
Как сообщает Sport24.ru, прокурор Светлана Тарасова попросила о реальном сроке всем обвиняемым.
Отмечается, что Александру и Кириллу Кокорину – по полтора года исправительной колонии общего режима. Мамаеву и Протасовицкому – год и пять месяцев.
Напомним, Кокорин, Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Простовицкий приняли участие в избиении трех человек в центре Москвы.
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