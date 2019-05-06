Игорь Бушманов: Мамаев может провести полгода в колонии общего режима - Советский спорт
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06 мая 2019 19:04ФутболГригорьевская Елена

Игорь Бушманов: Мамаев может провести полгода в колонии общего режима

Адвокат бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал запрос прокурора в отношении его подзащитного.

Напомним, что прокурор запросил для Мамаева полтора года заключения в колонии общего режима.

- У обвинения все виноваты, - возмутился Бушманов. - Адвокаты - вруны, негожие доказательства, видите ли, предоставляют. И так далее по списку… Это доказывает, что у прокурора есть сложности. Не хватает аргументов. Мы же несколько раз просили провести экспертизу видео по Мамаеву, но нам пять раз отказали. Мамаев же сидел в кафе четырех метрах от Пака. Я сам ездил на место, проверял. Дознавателей тогда не допустили, а меня допустили. Я взял линейку и сам замерил… Приходится вот так работать, вручную, чтобы установить истину. А Александра Протасовицкого (одного из обвиняемых наряду с Мамаевым и братьями Кокориными. - прим. ред.) вообще надо оправдывать по всем статьям!

- Если судья даст Мамаеву полтора года, как просит прокурор, в этот срок будет засчитано пребывание в СИЗО «Бутырка»?

- Разумеется. Если Мамаеву дадут полтора года, то он выйдет через год. С учетом нахождения в изоляторе.

- Почему?

- Один год к полутора считается. Если бы была колония-поселение, получился бы один год за два. Сейчас 10 июня исполнится ровно полгода, как ребята сидят в «Бутырке». Это то же самое, как если бы они один год отбыли в колонии общего поселения. Значит, там Мамаеву останется потом провести еще шесть месяцев.

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