СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана Об этом сообщает Marca.

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл с большой долей вероятности покинет испанский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца в будущем сезоне. Отмечается, что французский специалист принял аналогичное решение по двум полузащитникам – Дани Себальосу и Маркосу Льоренте.

При этом сообщается, что у Зидана состоялся разговор с защитником «Реала» Марсело, которым, как пишет пресса, интересуется «Ювентус». Ожидается, что бразилец останется в клубе.

Добавим, что в текущем сезоне «бланкос» занимают 3-е место в таблице примеры, набрав 68 очков.