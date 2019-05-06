СМИ: Бэйл покинет «Реал» по решению Зидана

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл с большой долей вероятности покинет испанский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца в будущем сезоне. Отмечается, что французский специалист принял аналогичное решение по двум полузащитникам – Дани Себальосу и Маркосу Льоренте.
При этом сообщается, что у Зидана состоялся разговор с защитником «Реала» Марсело, которым, как пишет пресса, интересуется «Ювентус». Ожидается, что бразилец останется в клубе.
Добавим, что в текущем сезоне «бланкос» занимают 3-е место в таблице примеры, набрав 68 очков.
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