Луис Суарес: «Барселона» должна уважать «Ливерпуль» и действовать осторожно Первый матч завершился победой каталонцев – 3:0.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями перед ответным поединком против «Ливерпуля» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, насколько сложно играть на стадионе с такой великой историей. Мы приехали в Ливерпуль с хорошим результатом, но мы должны уважать «Ливерпуль» и действовать осторожно.

«Энфилд» – всегда особенное место. Мне нравится возвращаться сюда, потому что я благодарен «Ливерпулю» за прекрасные моменты, которые я пережил. С первой секунды «Ливерпуль» будет действовать напористо и с энтузиазмом. Мы должны быть осторожны, любое действие соперника может быть опасным», – приводит слова уругвайца «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт «Барселоны».

Напомним, матч команд пройдет завтра, 7 мая и стартует в 22.00 мск.