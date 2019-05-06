Луис Суарес: «Барселона» должна уважать «Ливерпуль» и действовать осторожно

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями перед ответным поединком против «Ливерпуля» в ½ финала Лиги чемпионов.
«Мы знаем, насколько сложно играть на стадионе с такой великой историей. Мы приехали в Ливерпуль с хорошим результатом, но мы должны уважать «Ливерпуль» и действовать осторожно.
«Энфилд» – всегда особенное место. Мне нравится возвращаться сюда, потому что я благодарен «Ливерпулю» за прекрасные моменты, которые я пережил. С первой секунды «Ливерпуль» будет действовать напористо и с энтузиазмом. Мы должны быть осторожны, любое действие соперника может быть опасным», – приводит слова уругвайца «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт «Барселоны».
Напомним, матч команд пройдет завтра, 7 мая и стартует в 22.00 мск.
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