Вальверде – о матче с «Ливерпулем»: «Барселоне» будет тяжело, нужно забыть про первую встречу Первый поединок завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий перед ответным матчем с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Неважно, что случилось в первом матче, мы должны думать о том, что случится здесь. Если мы будем вспоминать о результате первого матча, это будет ошибкой. Играть следует так, будто это финал. Будет тяжело, потому что болельщики будут горячо поддерживать «Ливерпуль».

Всегда важно перевести игру на чужую половину поля. У «Ливерпуля» есть быстрые игроки. Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим игру под контролем. «Ливерпуль» будет атаковать. Я в этом не сомневаюсь.

Надо отдаваться игре без остатка. Мы должны были поменять состав в субботу, чтобы игроки избежали травм. Перед такими матчами ты хочешь избежать неожиданных потерь, как, например, это случилось с Салахом. Понятно, что Салах и Фирмино – важные игроки «Ливерпуля». Любой тренер беспокоится об игроках, которых он теряет. Это немаловажный фактор», – приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится завтра, 7 мая и пройдет на стадионе «Энфилд». Начало поединка – 22.00 мск.