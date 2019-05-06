Юрген Клопп: «Ливерпуль» сделает все, чтобы одержать победу над «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий клубной пресс-службе перед ответным матчем с «Барселоной» в ½ финала Лиги чемпионов.
«Сделаем все, чтобы одержать победу. Разумеется, поражение со счетом 0:3 – не тот результат, на который мы рассчитывали. Если у нас есть хоть один шанс выйти в финал, то мы должны им воспользоваться.
Это был очень длинный сезон. Постараемся продлить его. Если нет, то нас ожидают два домашних матча. Мы должны показать красивую игру», – заявил немецкий специалист.
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