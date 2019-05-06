Юрген Клопп: «Ливерпуль» сделает все, чтобы одержать победу над «Барселоной» - Советский спорт
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06 мая 2019 21:03ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: «Ливерпуль» сделает все, чтобы одержать победу над «Барселоной»

Встреча состоится завтра, 7 мая и пройдет на «Энфилде». Начало поединка – 22.00 мск.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий клубной пресс-службе перед ответным матчем с «Барселоной» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Сделаем все, чтобы одержать победу. Разумеется, поражение со счетом 0:3 – не тот результат, на который мы рассчитывали. Если у нас есть хоть один шанс выйти в финал, то мы должны им воспользоваться.

Это был очень длинный сезон. Постараемся продлить его. Если нет, то нас ожидают два домашних матча. Мы должны показать красивую игру», – заявил немецкий специалист.

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