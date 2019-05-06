«Манчестер Сити» и «Лестер» объявили составы на матч чемпионата Англии - Советский спорт
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06 мая 2019 21:20ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» и «Лестер» объявили составы на матч чемпионата Англии

Встреча пройдет на домашней арене «горожан» и стартует в 22.00 мск.

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Лестера» на поединок 37-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва.

Запасные: Мурич, Данило, Стоунс, Сане, Марез, Отаменди, Жезус.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Фухс, Менди, Грей, Барнс, Ихеаначо.

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