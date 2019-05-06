Игорь Шалимов: ЦСКА будет сложно бороться за место в тройке, все-таки соперники поопытнее На данный момент армейцы занимают четвертую строчку в таблице РПЛ.

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после матча 27-го тура РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо». Напомним, дерби состоялось 5 мая и завершилось со счетом 2:2.

«По этой игре не было понятно, кто борется за Лигу чемпионов, а кто – за стыки. ЦСКА – очень молодая команда. Понятно, что им сейчас сложно отыграть ровно 10 игр подряд, не провалив одной, или провести все 90 минут матча без провалов на 10-15 минут, в которые соперник может забить два гола.

ЦСКА будет сложно бороться за место в тройке, все-таки соперники поопытнее», – сказал Шалимов в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».