Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая - Советский спорт
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06 мая 2019 22:17ФутболГичунцев Артур

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая

Напомним, игроки оказались за решеткой в октябре 2018 года за участие в избиении трех человек в центре Москвы.

Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что прокурор потребовала назначить наказание братьям форварду «Зенита» и его брату Кириллу в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и их друга – Александра Протасовицкого.

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