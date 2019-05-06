Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая Напомним, игроки оказались за решеткой в октябре 2018 года за участие в избиении трех человек в центре Москвы.

Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что прокурор потребовала назначить наказание братьям форварду «Зенита» и его брату Кириллу в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и их друга – Александра Протасовицкого.