«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити».
Согласно источнику, португальский клуб дал согласие на продажу игрока за 55 млн евро.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
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