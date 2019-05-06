«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша - Советский спорт
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06 мая 2019 22:45ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша

Такой информацией располагает издание Get French Football.

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити».

Согласно источнику, португальский клуб дал согласие на продажу игрока за 55 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.

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