«Милан» обыграл «Болонью» и обошел «Рому» в таблице серии А

Футболисты «Милана» одержали победу над «Болоньей» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии – 2:1.
В составе победителей отличились Сусо и Фабио Борини, чей гол принес три очка команде Дженнаро Гаттузо. У гостей единственный мяч забил Маттиа Дестро.
Таким образом, «Милан» набрал 59 очков и вышел на 5-е место в таблице. У «Болоньи» – 37 баллов и 15-я позиция.
Серия А
35-й тур
«Милан» – «Болонья» – 2:1 (1:0)
Голы: Сусо, 37; Борини, 67 – Дестро, 72.
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