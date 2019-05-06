«Милан» обыграл «Болонью» и обошел «Рому» в таблице серии А - Советский спорт
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06 мая 2019 23:30ФутболГичунцев Артур

«Милан» обыграл «Болонью» и обошел «Рому» в таблице серии А

Встреча прошла на домашней арене «россонери».

Футболисты «Милана» одержали победу над «Болоньей» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии – 2:1.

В составе победителей отличились Сусо и Фабио Борини, чей гол принес три очка команде Дженнаро Гаттузо. У гостей единственный мяч забил Маттиа Дестро.

Таким образом, «Милан» набрал 59 очков и вышел на 5-е место в таблице. У «Болоньи» – 37 баллов и 15-я позиция.

Серия А
35-й тур

«Милан» – «Болонья» – 2:1 (1:0)

Голы: Сусо, 37; Борини, 67 – Дестро, 72.

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