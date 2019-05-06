«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ - Советский спорт
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06 мая 2019 23:58ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Лестер» в домашнем матче 37-го тура АПЛ – 1:0.

Автором единственного гола стал Венсан Компани. Бельгийский защитник поразил ворота соперника дальним ударом на 70-й минуте.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вернулись на первое место в таблице чемпионата страны, набрав 95 очков. Отметим, что отрыв от «Ливерпуля» составляет одно очко.

Что касается «Лестера», то команда Брендана Роджерса занимает 9-ю позицию, набрав 51 очко.

В заключительном туре «Сити» сыграет в гостях против «Брайтона», а «Лестер» встретится с «Челси». Оба матча пройдут 12 мая.

АПЛ
37-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 1:0

Гол: Компани, 70 (1:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Фоден (Сане, 56), Гюндоган, Давид Сильва (Стоунс, 90+1), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 87), Бернарду Силва.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс (Барнс, 75), Олбрайтон (Грей, 85), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.

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