«Манчестер Сити» победил «Лестер» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Лестер» в домашнем матче 37-го тура АПЛ – 1:0.
Автором единственного гола стал Венсан Компани. Бельгийский защитник поразил ворота соперника дальним ударом на 70-й минуте.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вернулись на первое место в таблице чемпионата страны, набрав 95 очков. Отметим, что отрыв от «Ливерпуля» составляет одно очко.
Что касается «Лестера», то команда Брендана Роджерса занимает 9-ю позицию, набрав 51 очко.
В заключительном туре «Сити» сыграет в гостях против «Брайтона», а «Лестер» встретится с «Челси». Оба матча пройдут 12 мая.
АПЛ
37-й тур
«Манчестер Сити» – «Лестер» – 1:0
Гол: Компани, 70 (1:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Фоден (Сане, 56), Гюндоган, Давид Сильва (Стоунс, 90+1), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 87), Бернарду Силва.
«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Чаудри, Тилеманс (Барнс, 75), Олбрайтон (Грей, 85), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.