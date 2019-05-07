«Манчестер Сити» хочет купить Неймара за 150 млн евро За нападающего «ПСЖ» также предложены два игрока «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Don Balon, английский клуб предложит парижанам 150 млн евро плюс одного из своих футболистов – Бенжамена Менди и Габриэля Жезуса.

Напомним, что Менди большую часть сезона пропустил из-за травм. Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.